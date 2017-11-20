Бубнов: судья ошибся, не назначив пенальти в ворота «Локомотива»

Футбольный эксперт Александр Бубнов прокомментировал победу «Локомотива» над «Анжи» в выездном матче 17-го тура российской Премьер-Лиги.

«На 70-й минуте судья ошибся, не назначив пенальти в ворота „Локомотива“. Это однозначно. Мяч шёл в направлении Прудникова, и тот мог бы сыграть, если бы ему не помешали.

И я бы не сказал, что «Локомотив» имел преимущество в этом матче. В целом встреча была равная, и гол был забит после грубой ошибки Яковлева. С такой игрой «железнодорожники» чемпионами стать не смогут", — сказал Бубнов в эфире «8-16».

Видео спорного эпизода доступно на официальной странице ФК «Анжи» в социальной сети «Твиттер».