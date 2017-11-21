«Зенит» объявил об изменении времени начала матча с «Уралом»

Сегодня, 21 ноября, в адрес футбольного клуба «Зенит» поступило уведомление от российской Премьер-Лиги об изменении времени начала матча 19-го тура с «Уралом», сообщает официальный сайт сине-бело-голубых.

Встреча между «Зенитом» и «Уралом» пройдёт 2 декабря на стадионе «Санкт-Петербург» и начнётся в 14:00 по московскому времени. Ранее начало встречи было запланировано на 19:00.

«Зениту» перед игрой с «Уралом» предстоит встретиться на своём поле с «Вардаром» (23 ноября) в матче группового этапа Лиги Европы и на выезде со «Спартаком» (27 ноября) в рамках 18-го тура РФПЛ. «Урал» перед поездкой в Санкт-Петербург примет на своём поле «Краснодар» (26 ноября).