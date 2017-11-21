«Локомотив» сообщил о сроках восстановления 7 травмированных игроков

Медицинский штаб «Локомотива» рассказал о состоянии травмированных футболистов и прогнозах по поводу их возвращения в строй.

«У Ари отмечается хорошая динамика восстановления. Он уже работает в общей группе, однако при этом имеет некоторые ограничения. Учитывая погодные условия в ноябре-декабре и короткий срок послеоперационного периода, Ари не примет участия в ближайших матчах.

Маринато Гилерме в матче Лиги Европы с «Шерифом» получил травму сухожилия четырёхглавой мышцы бедра. Возвращение в общую группу состоится на январском сборе.

Аршак Корян в ближайшее время вернётся в общую группу.

Неманья Пейчинович имел незначительные проблемы с коленным суставом. Готовится к матчу с «Копенгагеном».

Мацей Рыбусь в матче с «Анжи» получил травму полусухожильной мышцы. Ожидается, что футболист пропустит около двух недель.

Ведран Чорлука может помочь команде в этом году. Окончательное решение будет принято тренерским штабом. Не исключено, что возвращение в общую группу состоится в январе.

Эдер полностью восстановился от травмы задней поверхности бедра. Нападающий готовится к матчу с «Копенгагеном», — сообщает официальный сайт «Локомотива».