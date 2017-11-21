Тернавский: после матча с «Марибором» спартаковцы будут наверху или внизу

Бывший футболист «Спартака» Владислав Тернавский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марианной Багдасаровой поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором красно-белые сегодня, 21 ноября, примут на стадионе «Открытие Арена» словенский «Марибор».

«Сегодня «Спартак» выиграет у «Марибора». Если не переоценит свои силы после матча с «Краснодаром», где спартаковцы очень хорошо сыграли и в обороне, и в атаке. После таких феерических игр наступает самоуверенность. Уверен, Массимо Каррера не позволит футболистам себя переоценить. Они понимают важность сегодняшней победы. После матча с «Марибором» спартаковцы будут наверху или внизу. Они люди здравомыслящие, каждый будет настраиваться индивидуально.

Что касается состава, то я бы ничего не менял в расстановке, что была в Краснодаре. Знаю, что Андрей Ещенко травму получил и вместо него Роман Зобнин сыграет. С «Краснодаром» Роман игры и не улучшил, и не ухудшил. В общем, картины не испортил. Александр Самедов вроде готов выйти, но он давно не играл и долго лечился. С первых минут я бы его не поставил, а вот на замену можно выпустить.

Дай бог, чтобы сегодня наш «Спартак» сыграл на ноль. Но прогнозирую, что «Спартак» победит со счётом 2:1», — сказал Тернавский.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Спартак» — «Марибор». Начало — в 20:00 мск.