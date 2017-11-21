Попов: в раздевалке «Спартака» после матча с «Марибором» была тишина

Полузащитник «Спартака» Ивелин Попов прокомментировал результат матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Марибором». Встреча, прошедшая в Москве, завершилась вничью со счётом 1:1.

«Иногда не фартит. Создали много моментов. Когда соперник забил, то мы замолчали. Сейчас в раздевалке тоже была тишина, печаль. Расстроились, конечно. Все настраивались на победу. Я не могу сразу после игры ответить, почему мы упустили победу. Завтра тренер расскажет», — передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Григорий Телингатер.