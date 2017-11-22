Кейн: я забил важный гол, и вечер выдался потрясающим

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн прокомментировал победу команды над дортмундской «Боруссией» (2:1) в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Потрясающий вечер для нас, болельщиков и клуба: мы досрочно стали победителями группы. Перед стартом турнира все нас оценивали критически, и сегодня мы играли на поле очень серьёзного соперника. Фантастический успех.



Я забил очень важный гол. Мы проигрывали со счётом 0:1, и это всегда тяжело, но команда знала, что шансы будут и что после ответного гола можно рассчитывать на победу. Деле Алли выполнил хорошую передачу, и я был счастлив, видя, как мяч влетает в сетку. Затем Сонни завершил вторую голевую атаку. Фантастика», — приводит слова Кейна пресс-служба УЕФА со ссылкой на BT Sport.

Видео гола Кейна можно посмотреть в «Твиттере».