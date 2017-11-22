Фернандес: ЦСКА в матче с «Бенфикой» будет драться, проливая кровь и пот

Защитник ЦСКА Марио Фернандес поделился ожиданиями от матча 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Бенфикой» (22 ноября), а также рассказал, как молодые футболисты вписываются в команду.

«Наша молодёжь здорово нам помогает. Их вклад в общее дело велик, они прогрессируют. Все, кто следит за тренировочным процессом, видят, что они очень качественно и объёмно тренируются. После того как основная часть занятия заканчивается, ребята остаются на поле и под руководством тренера работают дополнительно. Все наши молодые игроки — отличные футболисты, и в будущем они, я уверен, подарят много радости ПФК ЦСКА, и всей стране.

Мы действительно стараемся подсказывать им, ободрять, воспитывать в них силу духа, уверенность, давать им нужный посыл. Ошибки бывают у всех, на них учатся. Удаления — тоже неотъемлемая часть футбола. Парни удалились не потому, что хотели подвести команду, наоборот, они хотели ей помочь. У нас отличная атмосфера, мы всегда протягиваем друг другу руку помощи. И это должно посодействовать нам в игре с «Бенфикой».

Мельчайшие детали, в которых мы обязаны быть лучше соперника. Предельная концентрация. Надёжность сзади и вдохновение впереди. «Бенфика» точно так же, как МЮ и «Базель», едет в Москву побеждать. Никто не ждёт, что они бросят полотенце на ринг и позволят нам играть так, как мы хотим. А мы будем бороться, драться, проливать пот и кровь. Иначе «Бенфику» не победить», — цитирует Фернандеса пресс-служба ЦСКА.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА – «Бенфика». Начало – в 20:00 мск.