Асхабадзе: главное, чтобы в матче с «Ливерпулем» игроки «Спартака» не испугались

Бывший генеральный директор «Спартака» Роман Асхабадзе прокомментировал ничейный результат в матче между «Спартаком» и «Марибором» в 5-м туре группового этапа Лиги чемпионов. Встреча состоялась 21 ноября и завершилась со счётом 1:1.

«Сожалею, что вчера «Спартак» упустил победу. Наверное, как и 100% всех любителей российского футбола, я был уверен, что эту игру «Спартак» выиграет и шансы на проход дальше в Лиге чемпионов останутся», — сказал Асхабадзе в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Также Роман Асхабадзе ответил на вопрос, реально ли обыграть «Ливерпуль» в последнем матче группового этапа.

«Когда «Севилья» приезжала, все тоже думали, что будет разгром. Я понимаю, что у англичан это домашняя игра, они находятся в более оптимальном состоянии. Но вчера мы видели «Ливерпуль», он непостоянен, играет со сбоями. Может, что-то с психологией игроков, ведя в счёте в Лиге чемпионов, позволили «Севилье» создать столько моментов и сравнять счёт. Поэтому шансы достойно выступить у «Спартака» есть, если ребята «закусятся» после обидной ничьей. Очень многое зависит от самих игроков, главное — приехать туда и не испугаться.

«Спартак» уступает своим соперникам в отсутствии концентрации на все 90 минут матча. Если руководство «Спартака» хотело видеть с такими затратами и продвижением какие-то результаты в Лиге чемпионов, а это как минимум проход дальше, то задача-максимум не выполнена. Минимум – остаться в Лиге Европы — выполнена. Результат удовлетворительный», — сказал Асхабадзе.

Турнирную таблицу можно посмотреть на «Чемпионате».