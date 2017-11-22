«Бенфика» определилась со стартовым составом на матч с ЦСКА

«Бенфика» объявила стартовый состав на матч группового этапа Лиги чемпионов с ЦСКА.
«Бенфика»: Варела, Алмейда, Луизао, Жардел, Элизеу, Филипе Аугусто, Сальвио, Пицци, Фейса, Жонас, Гонсалвеш.
Запасные: Дуарте, Лопес, Самарис, Серви, Живкович, Сеферович, Хименес.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Бенфика». Начало встречи запланировано на 20:00 по московскому времени.
Турнирное положение в группе A после четырёх туров: 1. «Манчестер Юнайтед» — 12 очков; 2. «Базель» — 6; 3. ЦСКА — 6; 4. «Бенфика» — 0.
ЦСКА объявил стартовый состав на матч Лиги чемпионов с «Бенфикой»