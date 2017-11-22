ЦСКА выиграл у «Бенфики» и гарантировал себе выход в плей-офф Лиги Европы

ЦСКА выиграл у «Бенфики» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

На 13-й минуте Бибрас Натхо оказался первым на подборе и сделал проникающую передачу в штрафную, Георгий Щенников выскочил один на один и аккуратно перебросил вратаря.

На исходе часа игры Марио Фернандес продрался по правому флангу и прострелил в штрафную, Витиньо ловко развернулся и пробил низом. Мяч после рикошета от Нивалдо Жардела влетел в ворота «Бенфики».

Таким образом, красно-синие обеспечили себе минимум третье место в турнирной таблице группы А, которое гарантирует участие в плей-офф Лиги Европы.

Турнирная таблица в группе А: 1. «Манчестер Юнайтед» — 12 очков (4 матча); 2. ЦСКА — 9 (5); 3. «Базель» — 6 (4); 4. «Бенфика» — 0 (5).