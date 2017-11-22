Созин: ЦСКА был сильно заряжен, не возникало никаких вопросов

Футбольный эксперт, член комитета по этике РФС Андрей Созин поделился мнением о победе ЦСКА над «Бенфикой» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Москве на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» и завершилась со счетом 2:0 в пользу хозяев.

«Все в ЦСКА говорили, что никто не обращает внимания на серию Акинфеева, но поздравления вратаря с «сухим» матчем говорят об обратном.

К сожалению, «Бенфика» полностью оправдывает своё последнее место, не набрав ни одного очка. Команда абсолютно разобрана, слабее «Базеля». ЦСКА в первом тайме был очень сильно заряжен, создавал моменты. Не возникало никаких вопросов. В сравнении с домашними матчами с «Базелем» и «Манчестер Юнайтед», считаю, это шаг вперёд.

ЦСКА играет в Лиге чемпионов пять лет, и если на пятый год не выходить в весеннюю стадию, то была бы совсем плохая традиция. Сегодня же закончилась серия Акинфеева, благодаря чему все вздохнули спокойно и ЦСКА гарантировал себе еврокубковую весну. Если попадут в Лигу Европы, то первые матчи начнутся в конце февраля. Играть не с кем, матчей ещё нет, и тут сразу плей-офф Лиги Европы. Главное, чтобы не пошли оговорки, что ещё не набрали форму, не пришли в нужные кондиции. Иначе это замкнутый круг», — сказал Созин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Матинян.