Капитан «Карабаха»: за 10 лет ни разу не видел, чтоб за такое назначали пенальти

Капитан азербайджанского «Карабаха» Рашад Садыхов поделился впечатлениями от поражения в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов с «Челси». Встреча прошла в Баку на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 4:0 в пользу синих.

На 19-й минуте Садыхов сфолил в своей штрафной площади против Виллиана и получил прямую красную карточку.

«До удаления все было отлично. Мы контролировали игру. Но в один момент все изменилось. Я сказал судье, что ничего такого не было, это не тянуло на прямую красную. Мы ведь оба в том эпизоде шли на мяч. Ладно, пенальти еще понять можно. Но за что красную показывать? Это было тяжело для команды. Затем еще на «точку» показал в эпизоде с Гара Гараевым… Раз за такое ставят пенальти, то нужно за любое нарушение показывать красную. Такое пенальти бывает? Там вообще не было 11-метрового.

В еврокубках судьи против нас всегда выбирают жесткую позицию. В отношении нас было много несправедливости. В матче с «Челси» второго пенальти просто не было. За последние лет десять я ни разу не видел, чтобы за такое назначали 11-метровый", — цитирует игрока Аzerisport.