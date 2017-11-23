Азар: «Челси» должен был забивать «Карабаху» больше четырёх голов

Полузащитник «Челси» Эден Азар поделился впечатлениями от победы над «Карабахом» в матче пятого тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча прошла в Баку на стадионе «Олимпийский» и завершилась со счётом 4:0 в пользу синих.

«Мы сделали все грамотно, кроме того, что едва не дали сопернику открыть счет в начале встречи. Может быть, всё сложилось бы иначе, если бы это произошло. Но вообще мы должны были забить больше, чем четыре мяча.

Легко играть с такими хорошими игроками. У нас в субботу будет большая игра с «Ливерпулем», поэтому нужно хорошо отдохнуть. Мы будем готовы к субботе», — сказал Азар в эфире BT Sport.