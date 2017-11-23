Роджерс: буду очень удивлён, если «ПСЖ» не станет финалистом Лиги чемпионов

Главный тренер «Селтика» Брендан Роджерс прокомментировал сокрушительное поражение (1:7) в пятом туре группового этапа Лиги чемпионов.



«Соперники постоянно угрожали нашим воротам и забили несколько потрясающих голов. Я гордился своими игроками, но мы разочарованы пропущенными мячами. Играя на таком уровне, нельзя пропускать такие лёгкие голы. Мяч — это всё, мы его отдали и были за это наказаны. Но всё решится в финальной игре, мы всё ещё можем претендовать на Лигу Европы.



Мы приехали, чтобы сыграть против лучших из лучших. Я буду очень удивлён, если «ПСЖ» не станет финалистом турнира. Мы играли с пятью защитниками, но как вы хотите, чтобы я играл? Можно играть и всемером, но иногда нужно просто снять шляпу перед соперником. Наши игроки пахали на поле, но допустили ошибки», — цитирует специалиста BBC.

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