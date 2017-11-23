Дибала: если Месси сидит на скамейке запасных, это может быть очень опасно

Нападающий «Ювентуса» Пауло Дибала рассказал, как воспринял решение главного тренера «Барселоны» Эрнесто Вальверде не включать звёздного форварда Лионеля Месси в стартовый состав сине-гранатовых на поединок 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с туринцами. Встреча завершилась со счётом 0:0, а Месси появился на поле на 55-й минуте.



«Когда видишь, что у соперника на скамейке запасных остаётся Месси, это может быть очень опасно. Ты рискуешь расслабиться, даже если сам этого не хочешь. Но сегодня мы об этом старались не думать. Стремились выиграть до последней минуты и могли завоевать три очка, если бы не сейв тер Штегена в концовке. Конечно, играя против таких команд, нужно также хорошо обороняться, и думаю, что с этим у нас не было проблем», — приводит слова Дибалы пресс-служба УЕФА.

«Это была главная игра в этом сезоне!» «Армейцы» – о победе над «Бенфикой» Марио Фернандес узнал о дисквалификации Вернблума и Натхо от корреспондента «Чемпионата».