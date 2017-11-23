«ПСЖ» забил семь голов «Селтику» — видеообзор игры в Париже

Футболисты «ПСЖ» разгромили соперников из «Селтика» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 7:1. Дублями отметились Неймар и Эдинсон Кавани.



Парижане одержали пять побед в пяти матчах турнира с разницей забитых и пропущенных голов 24-1. За тур до окончания группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» установил рекорд по количеству голов на этой стадии.

Видеообзор встречи парижан с гостями из Шотландии можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.