«ПСЖ» забил семь голов «Селтику» — видеообзор игры в Париже

Футболисты «ПСЖ» разгромили соперников из «Селтика» в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Париже на стадионе «Парк де Пренс» и завершилась со счётом 7:1. Дублями отметились Неймар и Эдинсон Кавани.
Парижане одержали пять побед в пяти матчах турнира с разницей забитых и пропущенных голов 24-1. За тур до окончания группового этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» установил рекорд по количеству голов на этой стадии.
Видеообзор встречи парижан с гостями из Шотландии можно посмотреть на официальном сайте УЕФА.
«Базель» грохнул «МЮ». Теперь ЦСКА нужны очки в Манчестере
В Швейцарии случилась главная драма дня, в Париже проснулся хищник, а в Турине даже «Барселона» выдала скучные 90 минут.