«Локомотив» — «Копенгаген»: текстовая трансляция начнётся в 21:00

Сегодня, 23 ноября, в Москве на стадионе «РЖД-Арена» состоится матч Лиги Европы между командами группы F «Локомотив» и «Копенгаген». Начало — в 21:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Копенгаген».

Встречу 23.11.17 рассудит испанская бригада арбитров во главе с Хавьером Эстрадой.

Победа в Москве над «Локомотивом» принесёт «Копенгагену» досрочную путёвку в 1/16 финала Лиги Европы. «Локо» же лишится всех шансов на участие в плей-офф, если проиграет, а «Шериф» в параллельном матче возьмёт верх над «Фаставом».

Пока «Копенгаген» и «Шериф» делят лидерство в группе F с шестью очками, у «железнодорожников» на балл меньше.