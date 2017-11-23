Лэмпард считает, что в январе «Челси» должен приобрести нападающего

Бывший полузащитник «Челси» Фрэнк Лэмпард выразил мнение, что лондонской команде необходимо усилиться нападающим уже в ближайшее январское трансферное окно.

«Думаю, «Челси» нужно приобрести нападающего в январе. У команды есть Мората. Батшуайи выходил на поле и забивал, но, видимо, Конте ему не доверяет. «Челси» нужно наигрывать Азара на позиции форварда, чтобы у команды был резервный нападающий.

Клуб наверняка усилит среднюю линию, но, наверное, уже к следующему сезону. Усиливаться нужно, поскольку остальные клубы делают это регулярно: «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед». Приобретать новых игорков необходимо, чтобы оставаться конкурентоспособными», — цитирует Лэмпарда Goal со ссылкой на BT Sport.