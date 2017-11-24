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«Лион» и «Аталанта» добились крупных побед и вышли в плей-офф Лиги Европы

Футбол

Французский «Лион» разгромил кипрский «Аполлон» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы со счётом 4:0. В первом тайме голами отметились Муктар Дьякаби и Набиль Фекир, а во втором отличились Мариано и Мизьян Маолида.

В параллельном поединке в Англии встречались местный «Эвертон» и итальянская «Аталанта». Гости играли увереннее соперника и, несмотря на нереализованный пенальти в исполнении Алехандро Гомеса, добились победы со счётом 5:1. Дубли в активе Бриана Кристанте и Андреаса Корнелиуса.

«Лион» и «Аталанта» досрочно обеспечили себе участие в плей-офф. В очной дуэли они определят победителя группы.

Турнирное положение в группе E: 1. «Аталанта» — 11 очков; 2. «Лион» — 11; 3. «Аполлон» — 3; 4. «Эвертон» — 1.

Лига Европы. Группа E. 5-й тур
23 ноября 2017, четверг. 23:05 МСК
Лион
Лион, Франция
4 : 0
Аполлон Л
Лимасол, Кипр
1:0 – Дьякаби – 29, 2:0 – Фекир – 32, 3:0 – Мариано – 67, 4:0 – Маолида – 90
Лига Европы. Группа E. 5-й тур
23 ноября 2017, четверг. 23:05 МСК
Эвертон
Ливерпуль, Англия
1 : 5
Аталанта
Бергамо, Италия
0:1 – Кристанте – 12, 0:2 – Кристанте – 63, 1:2 – Рамирес – 71, 1:3 – Гозенс – 86, 1:4 – Корнелиус – 88, 1:5 – Корнелиус – 90+4
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