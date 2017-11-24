«Лион» и «Аталанта» добились крупных побед и вышли в плей-офф Лиги Европы

Французский «Лион» разгромил кипрский «Аполлон» в домашнем матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы со счётом 4:0. В первом тайме голами отметились Муктар Дьякаби и Набиль Фекир, а во втором отличились Мариано и Мизьян Маолида.



В параллельном поединке в Англии встречались местный «Эвертон» и итальянская «Аталанта». Гости играли увереннее соперника и, несмотря на нереализованный пенальти в исполнении Алехандро Гомеса, добились победы со счётом 5:1. Дубли в активе Бриана Кристанте и Андреаса Корнелиуса.



«Лион» и «Аталанта» досрочно обеспечили себе участие в плей-офф. В очной дуэли они определят победителя группы.



Турнирное положение в группе E: 1. «Аталанта» — 11 очков; 2. «Лион» — 11; 3. «Аполлон» — 3; 4. «Эвертон» — 1.