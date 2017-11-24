Терентьев: очень рад, что вышел на поле впервые за долгое время

Защитник «Зенита» Денис Терентьев, сыгравший после продолжительного перерыва в матче пятого тура группового этапа Лиги Европы с «Вардаром» (2:1), прокомментировал победу команды из Санкт-Петербурга.



«Очень рад, что вышел впервые за долгое время на поле: не играл уже два месяца. Мы действовали неплохо, комбинировали, но в конце немного расслабились и пропустили. А так — хорошая игра. В эпизоде с пропущенным голом не разобрались, кто должен сыграть на подборе с этим футболистом, поэтому пропустили.



Не было ли сложно из-за несыгранности состава? Да нет, сегодня всё получилось нормально. Раньше с этим бывали сложности, но сегодня смотрелись достойно, хорошо комбинировали. Задача была выиграть, чтобы в итоге получить возможность выйти в плей-офф с первого места и не попасть на команду из Лиги чемпионов», — приводит слова защитника клубная пресс-служба.

«Зенит» обыграл «Вардар» в матче Лиги Европы