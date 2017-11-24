«Милан» разгромил «Аустрию» и вышел в плей-офф Лиги Европы с первого места

В матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы «Милан» на своём поле разгромил «Аустрию» со счётом 5:1.

На 21-й минуте Кристоф Моншайн вывел гостей вперёд, а отыгрались итальянцы шесть минут спустя, когда отличился Рикардо Родригес. На 36-й минуте Андре Силва вывел россонери вперёд, а ещё до перерыва Патрик Кутроне забил третий мяч хозяев. На 70-й минуте дубль оформил Андре Силва, а на 90-й второй мяч забил Кутроне.

В другом матче группы D греческий АЕК и хорватская «Риека» в Афинах сыграли вничью со счётом 2:2.

Таким образом, «Милан» за тур до окончания группового этапа обеспечил себе первое место в группе, завоевав путёвку в плей-офф.

Турнирное положение в группе D: 1. «Милан» — 11 очков; 2. АЕК Афины — 7; 3. «Аустрия» В — 4; 4. «Риека» — 4.