Коке: пусть никто не сомневается, что «Атлетико» будет забивать больше

Полузащитник мадридского «Атлетико» Коке отметил, что команда сделает всё, чтобы завоевать путёвку в 1/8 финала Лиги чемпионов. В нынешнем сезоне старт у подопечных Диего Симеоне получился не очень удачным.

«Мы ещё не выбыли из турнира. Команда горит желанием забивать, и теперь мы будем действовать спокойнее. Пусть никто не сомневается, что «Атлетико» будет забивать больше», — приводит слова Коке Marca.

Перед последним туром группового этапа Лиги чемпионов столичная команда с 6 очками занимает 3-е место в турнирной таблице. У «Челси» и «Ромы» 10 и 8 очков соответственно.