Хельмер: если игроки попросят Хайнкеса остаться, это будет сложной ситуацией

Бывший защитник мюнхенской «Баварии» Томас Хельмер поделился рассуждениями о вероятности того, что главный тренер команды Юпп Хайнкес останется на этом посту и по окончании нынешнего сезона. Хайнкес по ходу сезона сменил отправленного в отставку Карло Анчелотти. Практически все игроки немецкого гранда очень довольны работой под руководством этого специалиста и хотели бы видеть его во главе команды и по окончании нынешнего сезона. Контракт Хайнкеса с «Баварией» в силе до лета 2018 года.

«Естественно, если игроки попросят Хайнкеса остаться, то это будет сложной ситуацией для него. Когда все просят одного… Не знаю, насколько легко он может дать отрицательный ответ. Я сам согласился бы поработать ещё один год», — цитирует Хельмера интернет-издание Sport1.