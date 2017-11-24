Зе Луиш: как-то обратился к врачу, а она мне: «Я в России, мы говорим по-русски»

Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал, насколько тяжело ему приходится в России без знания русского языка.



«Большинство людей здесь не говорит по-английски, есть сложности в общении. Иногда тяжело купить билет или спросить что-то, когда нужна помощь. Поэтому в России я играю в футбол, а после этого еду домой. Поначалу я часто ошибался. Допустим, прихожу в супермаркет купить сахар. Вижу — вроде что похожее. Возвращаюсь домой, открываю, пробую — соль. Люди в магазинах не говорят по-английски, сложно объяснить, что тебе надо.



Один раз был плохой опыт с врачом в городской больнице. Прихожу, прошу: «Я не говорю по-русски — могли бы вы говорить по-английски?» Женщина отвечает примерно следующее: «Нет, я в России, и мы тут говорим по-русски». Она сказала это на родном языке, но я всё понял. После этого она заговорила со мной по-английски. Я посмеялся, но, откровенно говоря, это было больно. Тяжело понять, откуда такое отношение», — рассказал Зе Луиш в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Ивану Карпову.



Полное интервью с Зе Луишем читайте на «Чемпионате» в скором времени.

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