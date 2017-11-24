Полузащитник «Олимпика» Хадфи может перейти в один из российских клубов

Полузащитник донецкого «Олимпика» Мохаммед Хадфи может продолжить карьеру в чемпионате России, сообщает Footboom. В настоящее время дончане ведут переговоры с клубом из Премьер-Лиги.
Отмечается, что стороны находятся в стадии переговоров и с большой долей вероятности марокканец покинет «Олимпик» зимой. Полузащитник попал в расширенный список и может поехать на чемпионат мира — 2018, который состоится в России.
В текущем сезоне чемпионата Украины Хадфи провёл 15 матчей, забил 5 голов и сделал 4 голевые передач.
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