А. Березуцкий перенёс операцию и пропустит около трёх месяцев

Сегодня, 24 ноября, в одной из клиник Мюнхена был прооперирован защитник московского ЦСКА Алексей Березуцкий, получивший в выездном матче со «СКА-Хабаровск» (4:2) перелом правой малоберцовой кости со смещением.

По свидетельству врачей, операция прошла успешно. Как сообщает официальный сайт «армейской» команды, ориентировочный срок восстановления Алексея — три месяца. Таким образом, в нынешнем году футболист уже не сыграет.

Ранее главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко сообщил, что Березуцкий будет восстанавливаться от двух до трёх месяцев.