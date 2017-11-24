«Ливерпуль» и Салах выразили соболезнования по поводу теракта в Египте

Пресс-служба «Ливерпуля» и египетский полузащитник команды Мохамед Салах выразили соболезнования по поводу теракта в Египте, который произошёл сегодня днём.
По последним данным, в результате теракта, совершённого на севере Синайского полуострова, погибли по меньшей мере 235 человек, 109 человек пострадали.
«Мысли всех в „Ливерпуле“ — с теми, кто пострадал в результате трагических событий в Египте», — сообщается в «твиттере» клуба.
«Мои искренние соболезнования египетскому народу и семьям жертв», — написал Салах в своём «твиттере».
Клопп: не думаю, что Салах должен что-то доказывать в матче с «Челси»