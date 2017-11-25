«Эйбар» в гостях победил «Алавес»

В матче 13-го тура испанской Примеры «Эйбар» в гостях обыграл «Алавес». Встреча, прошедшая на стадионе «Мендисорроса» (Витория), завершилась со счётом 2:1.

«Эйбар» открыл счёт на 33-й минуте благодаря точному удару Хоана Хордана. В конце первого тайма «Алавес» остался вдесятером — вторую жёлтую карточку получил Кристиан Сантос. На 69-й минуте Шарлес удвоил преимущество гостей. На 83-й минуте составы уравнялись — красную карточку получил Шарлес. В концовке один мяч у хозяев отыграл Бурги.

В таблице Примеры «Алавес» (6 очков) располагается на 19-й строчке, а «Эйбар» (14) занимает 14-е место.