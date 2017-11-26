Икарди: «Интер» будет наслаждаться вечером в статусе лидера Серии А

Оформивший дубль в матче «Интера» и «Кальяри» (3:1) Мауро Икарди поделился впечатлениями после победы в гостях в14-м туре итальянской Серии А. Успех в Кальяри позволил команде из Милана выйти на первое место турнирной таблицы.



«В первом тайме соперникам удалась по-настоящему хорошая игра, и это стало для нас проблемой, но мой гол немного успокоил «Кальяри». Мы выполняем свою работу, фокусируемся на результатах и побеждаем. Другие команды знают, какое место мы занимаем, мы оказываем давление на конкурентов и будем наслаждаться сегодняшним вечером в статусе лидеров Серии А.



Мы делаем большие дела, и можно видеть плоды нашего труда. Я стараюсь быть готов к моменту, когда у меня окажется мяч. Сегодня мне снова удалось забить дважды, и я наслаждался своим футболом», — сказал форвард в эфире Mediaset Premium.

«Интер» выиграл у «Кальяри» и вышел на первое место в чемпионате Италии