Бенитес: нужно проанализировать и понять, почему всё складывается не так хорошо

Главный тренер «Ньюкасл Юнайтед» Рафаэль Бенитес пообщался с журналистами после разгромного поражения от «Уотфорда» (0:3) в домашнем матче 13-го тура АПЛ. Эта неудача стала для команды из Ньюкасла четвёртой в чемпионате кряду.



«Нашей команде нужно много работать, чтобы добиваться результатов. Мы знали, что такое может случиться, знали, что можем проиграть в некоторых встречах. И нам нужно проанализировать происходящее и понять, почему всё складывается не очень хорошо.



Но мы понимали, что будет непросто. Мы будем упорно трудиться до конца сезона», — цитирует специалиста Daily Mail.

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