Почеттино: 10 очков отставания от «Манчестер Сити» — это очень много для АПЛ

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал ничейный результат домашнего матча с «Вест Бромвич Альбион» (1:1) в 13-м туре АПЛ.



«Это правда, игра на «Уайт Харт Лэйн» давалась иначе, но такова реальность, мы не можем этого избежать. Реальность заключается в том, что мы играем на «Уэмбли» и ждём нового стадиона. Но это не оправдание, команда играла хорошо, расстроил только результат.

10 очков отставания от «Манчестер Сити» — это очень много для АПЛ, а ведь у них есть игра в запасе. Нам нужно сосредоточиться на попытках улучшить результаты и попытаться быть более последовательными», — сказал он журналистам.