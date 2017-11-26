Кейн: «Тоттенхэм» был недостаточно хорош и теперь сильно отстаёт от «Ман Сити»

Нападающий «Тоттенхэм Хотспур» Гарри Кейн прокомментировал ничейный результат домашнего матча с «Вест Бромвич Альбион» (1:1) в 13-м туре АПЛ.

«Мы разочарованы. Трудно что-то сказать, но мы должны оглянуться назад и понять, почему мы так медленно продвигались при атаках в первом тайме.



«Тоттенхэм» был недостаточно хорош и теперь сильно отстал от „Манчестер Сити“. Мы должны играть лучше и чаще побеждать на „Уэмбли“, надо просто понять это и продолжать работать», — сказал Кейн журналистам после матча.