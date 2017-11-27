Кокорин: у «Зенита» большие шансы на победу в Лиге Европы

Нападающий «Зенита» и сборной России Александр Кокорин, отвечая на вопросы читателей «Чемпионата», оценил шансы команды выиграть Лигу Европы и рассказал, на что готов ради этого.

«Можете придумать мне «челлендж». Так что, если выиграем, с радостью что-нибудь сделаем. А шансы-то большие – главное справиться с паузой перед плей-офф турнира. Надо продолжить играть так, как мы играли в группе», – сказал Кокорин.

Набрав в пяти турах группового этапа Лиги Европы 13 очков, «Зенит» занимает первое место и гарантировал себе выход в плей-офф.