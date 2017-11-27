Сёмин – о пенальти в конце матча: я его не смотрел, видел только добивание

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин признался, что не смотрел пенальти, который на 93-й минуте матча 18-го тура РФПЛ со «СКА-Хабаровск» (2:1) не забил Джефферсон Фарфан. По словам специалиста, он видел только добивание.

«Хорошо, что для нас всё хорошо закончилось, но, на мой взгляд, на победу мы наиграли, так как имели достаточно серьёзное преимущество.

Ощутил ли, что Хабаровск на последнем месте? В РФПЛ самые сложные игры как раз с командами, которые находятся внизу. Потому что у таких команд экстремальная ситуация, очень большой настрой, игроки стараются выйти из этого положения. Но я бы хотел отметить своих игроков, которые двигались вперёд, были очень сконцентрированы и провели блестящий матч в таких сложных условиях.

Что касается пенальти в конце матча, то я его не смотрел, видел только добивание. Голкипер молодец», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Вячеслав Гаврилов.

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