Нападающий «Краснодара» Смолов номинирован на премию «Спортсмен Кубани—2017»

Нападающий «Краснодара» Фёдор Смолов был номинирован на премию «Спортсмен Кубани—2017». Об этом сообщило издание «Кубанский спорт».

26 ноября в Краснодаре состоялось награждение и пресс-конференция олимпийской чемпионки по теннису, победительницы турниров «Большого шлема» Елены Весниной, ставшей лауреатом проекта «Спортсмен Кубани». Также на мероприятии был озвучен новый шорт-лист из 10 номинантов на эту ежегодную премию, организатором которой выступает Федерация спортивных журналистов Кубани.

Кроме Смолова и Весниной в него вошли: Сергей Шубенков (лёгкая атлетика), Дмитрий Ушаков (прыжки на батуте), Роман Калашников (пляжный гандбол, «Екатеринодар»), Степан Марянян (греко-римская борьба), Виктор Мелантьев (гребля на байдарках и каноэ), Анастасия Романова (тяжёлая атлетика) и Вячеслав Красильников (пляжный волейбол). Также представлена групповая номинация — бобслеисты сборной России: пилот Александр Касьянов и разгоняющие Алексей Пушкарёв, Алексей Зайцев и Василий Кондратенко.