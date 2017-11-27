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Манчини: ничего необычного и неожиданного в тактике на матч со «Спартаком» нет

Футбол

Главный тренер «Зенита» Роберто Манчини поделился ожиданиями от предстоящего выездного матча 18-го тура РФПЛ против «Спартака», который состоится 27 ноября.

«У нас сегодня обыкновенный состав. Жирков – универсал, и для него позиция на фланге атаки хорошо знакома. Он одинаково хорош в обеих ролях. Ничего необычного и неожиданного в нашей тактике на матч со „Спартаком“ нет.

Не думаю, что у нас какие-то проблемы со свежестью игроков, пусть мы и провели недавно матч. Я изменил состав по сравнению с игрой против „Вардара“. Не могу сказать, что кто-то из ребят чувствует себя недостаточно свежим», — сказал тренер в эфире телеканала «Наш футбол».

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