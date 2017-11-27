Венгер: хотел бы поздравить защитников «Арсенала», они были великолепны

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал гостевую победу над «Бёрнли» (1:0) в матче 13-го тура чемпионата Англии. Лондонцы добились успеха благодаря реализованному пенальти, который был назначен в компенсированное время.

«Мы выиграли со счетом 1:0, но я хотел бы поздравить наших защитников, потому что они проделали замечательную работу. Очень здорово, что мы не пропустили. Наша оборона снова справилась.

Мы были безжалостны во втором тайме. Мы держали головы поднятыми вверх и в итоге добились, чего хотели. В первом тайме была равная игра, но во втором мы доминировали", — цитирует тренера сайт клуба.