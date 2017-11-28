«Шальке-04» предложил Горецке € 12 млн в год, чтобы удержать в своих рядах

Руководство «Шальке-04» продолжает прилагать усилия к тому, чтобы удержать в своих рядах полузащитника Леона Горецку, передаёт Bild.

Согласно информации источника, в ближайшее время гельзенкирхенский клуб представит футболисту сборной Германии на рассмотрение новый контракт. Если игрок примет предложение, то у него будет зарплата в размере € 12 млн в год. Это рекордная для «Шальке-04» сумма, поскольку в истории клуба ни один игрок ещё столько не зарабатывал. Кроме того, у Горецки будет возможность перейти в один из европейских грандов, если за него заплатят соответствующую сумму компенсации,.

Ранее сообщалось, что в услугах Горецки заинтересованы мюнхенская «Бавария» и «Барселона».

Действующий контракт Горецки с клубом рассчитан до лета 2018 года.