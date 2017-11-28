Гаттузо: матч против «Беневенто» будет для «Милана» как финал чемпионата мира

Новый главный тренер «Милана» Дженнаро Гаттузо прокомментировал своё назначение на тренерский мостик россонери, а также поделился ожиданиями от ближайшего гостевого матча итальянской Серии А с «Беневенто» (3 декабря).

«Это важный день. На меня возложена большая ответственность, ждёт тяжёлая работа. Но мне очень приятно тренировать эту молодую команду. Да, «Милан» переживает не лучшее время, но настоящие проблемы были на Крите или в «Пизе» без президента. Здесь же есть все условия, чтобы хорошо работать.

Эта команда способна на большее. Нужно стать единым целым, отдавать все силы на поле. Сегодня я не смотрю на таблицу. Я думаю о матче против «Беневенто» как о финале чемпионата мира», — сказал Гаттузо.