Мане — о споре с Клоппом после матча с «Челси»: это всё было по-дружески

Нападающий «Ливерпуля» Садио Мане рассказал о споре с главным тренером команды Юргеном Клоппом после матча 13-го тура АПЛ с «Челси» (1:1), который прошёл на минувших выходных. Сразу после финального свистка немецкий специалист подошёл к вышедшему на замену в концовке Мане и что-то эмоционально говорил ему.



«Клопп просил меня играть на правом фланге, но в одном эпизоде я пытался попросить мяч на позиции «девятки». Салах был на моём месте, и тренер кричал: «Садио, иди направо».



После игры я сказал тренеру, что было бы проще, если бы он сказал Салаху, потому что Мо был рядом с ним. Но это всё было по-дружески, а не потому что я был недоволен или что-то в этом роде. Это не проблема», – сказал Мане в интервью Sky Sports.

Видео спора Клоппа и Мане можно посмотреть в «Твиттере».