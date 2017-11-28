Баскаков: арбитр принял верное решение, назначив пенальти в пользу «Локомотива»

Инспектор департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза Юрий Баскаков в эфире программы «Свисток» разобрал некоторые спорные эпизоды матчей 18-го тура российской Премьер-Лиги «СКА-Хабаровск» — «Локомотив» (1:2), «Рубин» — ЦСКА (0:1) и «Ахмат» — «Уфа» (2:1).

«На 92-й минуте игрок „Локомотива“ упал в штрафной соперника. На мой взгляд, это был фол по неосторожности. Решение арбитра назначить пенальти верное. Вопросы только по жёлтой карточке.

На 75-й минуте Кучаев получил первую жёлтую карточку за фол на Бауэре. На 81-й минуте игрок ЦСКА вновь нарушил правила на швейцарце, но избежал наказания. Второй момент был пожирнее, но судья не имел морального права удалять футболиста, поскольку в первом эпизоде он просто погорячился.



На 92-й минуте ЦСКА получил право на пенальти. Гранат нарушил правила на Кучаеве. Футболисту гостей попали коленом в бедро. Что касается жёлтой карточки защитнику, то, видимо, судья трактовал этот момент как грубую игру, но, считаю, следовало ограничиться 11-метровым ударом.



На 86-й минуте игрок «Уфы» был сбит в чужой штрафной, а не до неё. В такой ситуации судья должен назначать 11-метровый удар. Кроме того, это лишение очевидной возможности забить гол. Конечно, это красная карточка Плиеву", — поведал Баскаков.

Видео эпизода с пенальти можно посмотреть на канале «СКА-Хабаровск» в YouTube.