Начо: «Фуэнлабрада» провела отличный матч, поздравляем их с этим

Защитник «Реала» Хосе Игнасио Начо подвёл итоги ответного матча 1/16 финала Кубка Испании, в котором «сливочные» встречались с «Фуэнлабрадой». Встреча в Мадриде завершилась вничью — 2:2. «Реал» прошёл в следующий круг за счёт победы в гостях (2:0).

«Это был не лучший наш матч. Соперник хорошо атаковал, но главное, что мы прошли дальше. Несмотря на то, что „Фуэнлабрада“ выступает в Сегунде В, это очень хорошая команда. Они провели отличный матч, и мы должны поздравить их с этим.

В этом матче свой шанс получили игроки, которые довольно редко появляются на поле. Однако любой футболист «Реала» готов выйти на поле в нужный момент. Мы очень рады за Бэйла, он провёл хорошую игру. Также рады возвращению Ковачича и Наваса", — приводит слова Начало пресс-служба «Реала».