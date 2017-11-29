Льоренте: игроки «Фуэнлабрады» были готовы умирать на поле

Полузащитник «Реала» Маркос Льоренте подвёл итоги ответного матча 1/16 финала Кубка Испании, в котором «сливочные» встречались с «Фуэнлабрадой». Встреча в Мадриде завершилась вничью — 2:2, «Реал» прошёл в следующий круг за счёт победы в гостях (2:0).

«Мы выполнили главную цель, которая стояла перед нами — выйти в следующий раунд. Соперник был готов умирать на поле, они создали нам немало проблем. Однако мы были терпеливы, дождались своих шансов и смогли выйти вперёд. Мы играли против команды, которая плотно закрывается в обороне. Этот матч был очень важен для „Фуэнлабрады“. Мы не ожидали, что они забьют первыми.

Мне всегда очень приятно играть за первую команду «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Это особенное чувство. Для нас, футболистов, которые получают мало игрового времени, это хороший шанс почувствовать атмосферу, которую не ощутишь на тренировках», — приводит слова Льоренте пресс-служба «Реала».