Хедира: Игуаин делает всё возможное, чтобы сыграть в матче «Наполи» — «Ювентус»

Полузащитник туринского «Ювентуса» Сами Хедира выразил слова поддержки форварду Гонсало Игуаину, который на днях успешно перенёс операцию на сломанном пальце левой руки, но уже возобновил тренировки с командой.

«Играть сразу после операции не бывает легко, но он делает всё, чтобы выйти на поле в матче с «Наполи». Он сегодня тренировался вместе с нами. Не знаю, чувствовал ли он боль, об этом надо спросить у него. Он пытается сделать всё, чтобы сыграть, но до матча осталось только два дня.



Если он сыграет, это будет хорошо для нас, а если нет — у нас есть другие форварды, которые могут его заменить», — сказал Хедира.

Матч «Наполи» — «Ювентус» состоится 1 декабря. Начало – в 22:45 мск.