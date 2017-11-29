Бартон: «Ливерпуль», скорее, приближается к середнякам, а не к победе в АПЛ

Полузащитник Джои Бартон, который отбывает полуторагодичную дисквалификацию за нарушение правил, запрещающих действующим футболистам делать ставки на спорт, раскритиковал наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«Ливерпуль», скорее, приближается к уровню середняков, чем к победе в АПЛ. Они действительно регрессируют под руководством Клоппа. Они не приближаются к титулу. «Манчестер Сити» опережает их уже на 14 очков. Они ближе к «Вест Хэму», который находится в зоне вылета, чем к первому месту.



«Ливерпуль» совершает те же самые ошибки, что и раньше. А все по-прежнему просят дать Клоппу время", — сказал Бартон в интервью TalkSport.