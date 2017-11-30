Руни назвал гол в ворота «Вест Хэма» лучшим в своей карьере

Нападающий «Эвертона» Уэйн Руни назвал гол с середины поля в ворота «Вест Хэм Юнайтед» лучшим в своей карьере. 32-летний футболист во время домашнего матча 14-го тура английской Премьер-лиги оформил хет-трик и помог своему клубу победить со счётом 4:0.



«Не думаю, что я когда-то забивал голы лучше. Это один из лучших, если не лучший мой гол. Я доволен, что у меня получилось забить мяч таким образом. Это мой первый хет-трик за „Эвертон“ и я доволен», — цитирует Руни Liverpool Echo.

Видео гола можно посмотреть в «Твиттере».