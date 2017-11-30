Капелло: «Рома» может выиграть скудетто, в Серии А возможны любые варианты

Бывший главный тренер «Ромы» Фабио Капелло выразил мнение, что римляне способны побороться за победу в чемпионате Италии в этом сезоне.

«Рома» сильна, очень сильна. У них есть крепкий состав и хороший тренер. Я немного удивился назначению Ди Франческо, потому что знаю, насколько сложно тренировать «Рому». Но он ещё в «Сассуоло» показал, что обладает хорошими идеями.

Может ли «Рома» выиграть скудетто? Думаю, да. По одной причине: в итальянском чемпионате возможны любые варианты. За титул будут бороться четыре команды", — цитирует Капелло Football Italia.

Турнирную таблицу чемпионата Италии можно посмотреть на «Чемпионате».