Кейлор Навас: я не должен ничего никому доказывать

Голкипер «Реала» Кейлор Навас прокомментировал слухи, что мадридский клуб ведёт поиски нового вратаря. Ранее сообщалось, что состав «сливочных» может пополнить страж ворот «Атлетика» Кепа Аррисабалага. Также в «Королевский клуб» сватали Давида де Хеа («Манчестер Юнайтед») и Тибо Куртуа («Челси»).



«Я не должен ничего никому доказывать. Я должен наслаждаться своей карьерой и тем, что выступаю в «Реале». Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем, и я должен сохранять спокойствие, но в данный момент я тот, кто находится здесь", — приводит слова Наваса интернет-издание Goal со ссылкой на Fox.