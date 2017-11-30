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Кейлор Навас: я не должен ничего никому доказывать

Футбол

Голкипер «Реала» Кейлор Навас прокомментировал слухи, что мадридский клуб ведёт поиски нового вратаря. Ранее сообщалось, что состав «сливочных» может пополнить страж ворот «Атлетика» Кепа Аррисабалага. Также в «Королевский клуб» сватали Давида де Хеа («Манчестер Юнайтед») и Тибо Куртуа («Челси»).

«Я не должен ничего никому доказывать. Я должен наслаждаться своей карьерой и тем, что выступаю в «Реале». Никогда не знаешь, что произойдёт в будущем, и я должен сохранять спокойствие, но в данный момент я тот, кто находится здесь", — приводит слова Наваса интернет-издание Goal со ссылкой на Fox.

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