Венгер: надеюсь, Касорла вернётся в расположение «Арсенала» в январе

Главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер прокомментировал новость о том, что травмированный полузащитник команды Санти Касорла в ближайшее время перенесёт очередную операцию.

«Для меня это самая печальная новость дня, просто катастрофа. Мне очень жаль Санти, мы все его очень любим и восхищаемся им. Он каждый день тренируется с улыбкой, потому что очень сильно любит эту игру. Его отсутствие — большой удар для нас, и ему это тоже трудно принять.

Надеюсь, с Касорлой всё будет в порядке и он вернётся в команду в январе. Таков был изначальный план. Не знаю, как на ситуацию повлияет операция, мне нужно поговорить с врачом", — цитирует Венгера Goal.

Последний раз Касорла выходил на поле 15 октября 2016 года, в матче 8-го тура АПЛ с «Суонси Сити» (3:2). 32-летний испанец проходит восстановление в родной стране.