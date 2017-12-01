Тер Штеген: Вальверде отличается от других, у него особенная перспектива

Голкипер «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген отметил работу, которую осуществляет команда под руководством главного тренера Эрнесто Вальверде. Последний возглавил каталонскую команду по окончании предыдущего сезона, работая до того у руля «Атлетика» из Бильбао.

«Вальверде отличается от других тренеров. У него особенное тактическое видение и оригинальные решения. Он старается добиться того, чтобы преуспевали как футболисты, так и он сам как тренер», — приводит слова тер Штегена испанское интернет-издание Sport.

По итогам 13 туров Примеры «Барселона» с 35 очками единолично возглавляет турнирную таблицу.